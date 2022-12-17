В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине

«Би-би-си»: премьер Британии Сунак поручил проверить эффективность военной помощи Киеву

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил проверить эффективность военной помощи Киеву и дать оценку течению конфликта на Украине. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источников издания в правительстве, власти Британии захотели провести аудит, чтобы «посмотреть, что мы вложили и что мы получили».

Отмечается, что распоряжение премьера вызвало тревогу в правительственных кругах, поскольку военные Соединенного Королевства считают поставки вооружений в зимние месяцы решающими.

Кроме того, некоторые члены британского кабмина выразили опасения, что Сунак может в итоге последовать примеру президента США Джо Байдена, который относится к передаче оружия Украине с острожностью.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что Лондон может поставить Киеву авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, глава ведомства подчеркнул необходимость пополнения собственных запасов боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов на фоне частых поставок на Украину.

