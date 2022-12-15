В Британии допустили поставки ракет Украине

Министр обороны Британии Уоллес допустил поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow

Лондон может поставить Киеву авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, допустил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом он заявил в интервью для радиостанции Times Radio.

«Я не собираюсь заниматься предположениями о [поставках] видов вооружений. Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их нужд и технических возможностей», — сказал он, отметив, что окончательное решение по военной помощи еще не принято.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул необходимость пополнения собственных запасов боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов на фоне частых поставок на Украину. Он отметил, что Великобритания не планирует атаковать Россию, тем не менее продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Помимо этого, Уоллес добавил, что потенциальные поставки США зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot будут значимым моментом в ходе украинского конфликта.

Ранее в США заявили, что поставки ЗРК Patriot для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменят ход спецоперации. «Выстрел ракетой за четыре миллиона долларов по беспилотнику стоимостью 50 тысяч долларов — это проигрышное предложение», — сказал экс-полковник корпуса морской пехоты (КМП) США Марк Канчиан.