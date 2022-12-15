В США признали низкую эффективность ЗРК Patriot в случае передачи Украине

Экс-полковник КМП США Канчиан заявил, что поставки ЗРК Patriot для ВСУ не изменят ход СВО

Поставки зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot, которые недавно были одобрены Пентагоном для Вооруженных сил Украины (ВСУ), не способны изменить ход специальной военной операции (СВО) в пользу Киева. Это признал экс-полковник корпуса морской пехоты (КМП) США и старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, сообщает Al-Jazeera.

«Выстрел ракетой за четыре миллиона долларов по беспилотнику стоимостью 50 тысяч долларов — это проигрышное предложение», — заявил бывший офицер. Он отметил, что хоть эти установки и имеют более мощный и эффективный радар, чем тот что используется на системах С-300, но одной батареи, в которую входит четыре пусковые установки и одна станция РЛС, будет недостаточно даже для того, чтобы закрыть один крупный город, например Киев.

В материале говорится, что Пентагону также потребуется обучить украинских военных для работы и обслуживания этих систем ПВО, что также займет большое количество времени и средств. Канчиан выразил мнение, что передача Patriot носит скорее символический характер, и в случае завершения поставок эти ЗРК покажут низкую эффективность во время боевого дежурства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ должен подписать президент Джо Байден. Однако Белый дом не подтверждает сообщения о готовности поставить Patriot Украине в рамках следующего пакета военной помощи.