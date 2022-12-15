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14:41, 15 декабря 2022Мир

В США признали низкую эффективность ЗРК Patriot в случае передачи Украине

Экс-полковник КМП США Канчиан заявил, что поставки ЗРК Patriot для ВСУ не изменят ход СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Поставки зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot, которые недавно были одобрены Пентагоном для Вооруженных сил Украины (ВСУ), не способны изменить ход специальной военной операции (СВО) в пользу Киева. Это признал экс-полковник корпуса морской пехоты (КМП) США и старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, сообщает Al-Jazeera.

«Выстрел ракетой за четыре миллиона долларов по беспилотнику стоимостью 50 тысяч долларов — это проигрышное предложение», — заявил бывший офицер. Он отметил, что хоть эти установки и имеют более мощный и эффективный радар, чем тот что используется на системах С-300, но одной батареи, в которую входит четыре пусковые установки и одна станция РЛС, будет недостаточно даже для того, чтобы закрыть один крупный город, например Киев.

В материале говорится, что Пентагону также потребуется обучить украинских военных для работы и обслуживания этих систем ПВО, что также займет большое количество времени и средств. Канчиан выразил мнение, что передача Patriot носит скорее символический характер, и в случае завершения поставок эти ЗРК покажут низкую эффективность во время боевого дежурства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ должен подписать президент Джо Байден. Однако Белый дом не подтверждает сообщения о готовности поставить Patriot Украине в рамках следующего пакета военной помощи.

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Виктория Кондратьева
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