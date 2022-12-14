Белый дом высказался о возможных поставках ЗРК Patriot Киеву

Кирби: Белый дом не подтверждает включение ЗРК Patriot в следующий пакет помощи Украине

Белый дом не подтверждает сообщения о готовности поставить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине в рамках следующего пакета военной помощи. Так о возможных поставках ЗРК Киеву высказался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает ТАСС.

На брифинге журналисты попросили Кирби прокомментировать ранее появившиеся в СМИ данные о том, что в ближайшее время Пентагон может объявить о готовности передать Patriot Украине. «Я не могу подтвердить эти сообщения», — сказал он.

Представитель Белого дома отметил, что США работают над следующим пакетом военной помощи Киеву, о его готовности и составе будет объявлено позднее. При этом Кирби подчеркнул, что США в последнее время уделяют внимание средствам противовоздушной обороны (ПВО), поскольку Украина в них особо нуждается.

Ранее газета The Washington Post назвала условие для поставок Patriot Украине. Издание отметило, что президент США Джо Байден одобрит поставки ЗРК Patriot Украине только после детального доклада Пентагона. В частности, Байдену должны ответить на все вопросы о подготовке и обслуживании систем, а также доложить о правовом основании для поставок ЗРК Киеву и о последствиях такого решения для боеготовности армии США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ должен подписать Джо Байден.