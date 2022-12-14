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17:30, 14 декабря 2022Мир

В США назвали условие для поставок Patriot Украине

WP: Байден одобрит поставки ЗРК Patriot Киеву только после детального доклада Пентагона

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден одобрит поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине только после детального доклада Пентагона. Такое условие назвали источники в администрации американского президента, передает Washington Post.

По данным газеты, план по передаче Patriot может быть одобрен только после того, как Пентагон ответит Байдену на все вопросы о подготовке и обслуживании систем. Также президенту США должны будут доложить о правовом основании для поставок ЗРК Киеву и о последствиях такого решения для боеготовности армии США.

Один из собеседников издания уточнил, что Вашингтон планирует выделить Киеву Patriot не из оперативных подразделений, а из собственных запасов армии США. Утверждается, что Минобороны страны уже работает над параметрами программы тренировки по использованию систем.

Наиболее вероятной площадкой для обучения газета называет Германию. «В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», — сказано в материале.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ должен подписать Джо Байден.

В Кремле позже предупредили, что в случае одобрения таких поставок системы Patriot станут для России законной целью на Украине.

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Полина Матюхина
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