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15:10, 4 января 2023Бывший СССР

Начата подготовка к передаче Украине систем ПВО Patriot

Кулеба сообщил о начале подготовки к передаче Украине систем ПВО Patriot

Фото: George Calin / Reuters

Начата подготовка к передаче Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. (...) Подготовка к передаче этих систем уже началась», — сообщил он.

По словам Кулебы, развертывание Patriot ожидается в максимально короткие сроки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине в случае их поставки США. «Конечно, пощелкаем, 100 процентов!» — отметил глава государства.

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Ожидается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона.

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Алина Гончарова
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