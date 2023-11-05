Зеленский ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ

Зеленский: через год Украине не понадобятся большие объемы финансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал помощь западных стран Киеву. Об этом он высказался в интервью американской телекомпании NBC.

Зеленский ответил на вопрос о длительности финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что через год стране не понадобятся большие объемы помощи. Это возможно благодаря уменьшению бюджетного дефицита Киева, уточнил он. Украинский лидер также призвал партнеров финансировать ВСУ в кредит и обещал вернуть средства в будущем.

«Я думаю, что ваша помощь будет критически важной в течение предстоящего года и это будет иметь решающее значение», — отметил он.

Ранее Белый дом признал сокращение объема помощи Украине. Это происходит из-за истощения ассигнованных конгрессом средств, уточнила секретарь ведомства Карин Жан-Пьер.