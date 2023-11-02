В США заявили об ослабевании поддержки Украины американским обществом

Axios: 44 процента американцев считают, что США слишком много помогают Украине

Доля американцев, которые считают, что США слишком много помогают Украине, достигла 44 процентов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на опрос Gallup.

По результатам опроса, рост данного показателя составил 10 процентов по сравнению с июлем нынешнего года. Ослабевание поддержки Украины американским обществом издание связывает с ростом разногласий о том, как далеко США должны зайти в предоставлении дополнительной помощи Украине.

Также сообщается, что каждый третий американец придерживается мнения, что США помогают в необходимом количестве, и лишь 25 процентов заявили, что правительство страны делает недостаточно.

Ранее подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что поддержка Украины в американском обществе все более ослабевает вследствие роста внутренних проблем. По его словам, гораздо больше людей задаются вопросами о происходящем.