Подполковник Расмуссен: поддержка Украины в американском обществе ослабевает

Поддержка Украины в американском обществе все более ослабевает вследствие роста внутренних проблем. Такую оценку ситуации в США в беседе с «Лентой.ру» дал подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

«С точки зрения большинства, я думаю, что вопросов становится гораздо больше, и гораздо больше людей задаются вопросами о происходящем. К примеру, в прошлом году был проведен опрос, где более 60 процентов населения даже не знали, где находится Украина. Это свидетельствует о том, как население на самом деле осведомлено о стратегическом значении Украины», — рассказал аналитик.

Он также отметил, что США сталкиваются с внутренними проблемами, включая угрозу экономической рецессии. Как полагает Расмуссен, американцам становится все менее понятно, зачем США выделяют значительные средства на поддержку Вооруженных сил Украины.

У нас есть проблемы с границами, наркотиками, бездомными. И все же мы выкачиваем более 100 миллиардов долларов. Это в два-три раза больше, чем военный бюджет России до конфликта на Украине. Общественность начинает задаваться вопросами и поддержка начинает ослабевать Эрл Расмуссен подполковник США в отставке

Однако Расмуссен подчеркнул, что ослабление поддержки носит постепенный характер. Со стороны Демократической партии США остается много сторонников помощи Киеву. В случае Республиканской партии аналитик говорит о потенциальном расколе из-за роста противников дальнейшего выделения вооружений и денег.

Ранее бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что Запад все меньше оказывает Украине настоящую помощь, осуществляя символические поставки вооружений.