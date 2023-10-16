В США заявили о символической помощи Запада Украине

Экс-морпех США Берлетик: Запад оказывает Украине символическую помощь

Запад все меньше оказывает Украине настоящую помощь, осуществляя символические поставки вооружений. Об этом заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas.

«Сейчас мы все реже слышим, что НАТО передает военную помощь Украине. Этот тренд продолжается уже давно. Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить», — рассказал аналитик.

Он привел в пример историю с отправкой Германией десяти танков Leopard 1 A5, которые по техническим характеристикам значительно уступают уже поставленным Вооруженным силам Украины (ВСУ) танкам Leopard 2.

Ранее Берлетик заявил, что российские военные перехватили инициативу и даже занимают новые позиции, пока соединения ВСУ утратили часть украинских территорий в ходе контрнаступления.