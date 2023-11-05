Зеленский заявил о планах изменить стратегию войны с Россией

Зеленский заявил о планах изменить стратегию войны и внезапно ударить по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные обдумывают разные стратегии, чтобы добиться успехов на поле боя. Его слова приводит NBC News.

«Военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар», — заявил Зеленский.

В ходе выступления президент Украины также отверг возможность провести переговоры с Россией и прокомментировал сообщения о том, что военные операции ВСУ зашли в тупик. По словам президента Украины, это не так.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и Зеленский разошлись во мнении относительно завершения наступления. Как пишет британская газета The Times, по мнению главнокомандующего, оно подошло к концу, и нужно удерживать текущие позиции. Однако украинский лидер не собирается прекращать наступление.