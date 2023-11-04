Зеленский ответил на планы Запада вынудить Киев начать переговоры с Россией

Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что страны Запада давят на него, вынуждая начать переговоры с Россий. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. По его словам, переговоры между украинской и российской сторонами исключены.

Ранее NBC News опубликовало большой материал, посвященный стремлению европейских и американских чиновников убедить Украину начать мирные переговоры с Россией. По информации издания, обсуждается в том числе, чем придется пожертвовать Киеву ради соглашения с Москвой.

Незадолго до этого сообщалось, что Россия и Украина ведут переговоры об обмене пленными, проходе судов из черноморских портов и возвращении детей. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опроверг эти данные.