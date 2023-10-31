Полковник Макгрегор: ВСУ могут поднять восстание против правительства Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут поднять восстание против украинского правительства из-за огромных потерь. Восстание предсказал экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

«Они формируют группы из всего трех-четырех человек. Они боятся, что если попытаться заменить целый взвод, то все закончится восстанием против украинского правительства», — заявил он.

По его словам, потери ВСУ достигают полумиллиона человек и речь идет об «армии, которая разваливается».

Ранее Макгрегор заявил, что Россия не представляет угрозы для Восточной Европы, поэтому разворачивание новых сил НАТО в регионе не имеет смысла. При этом он отметил, что военная мощь США несопоставима с теми силами, которыми Вашингтон располагал тридцать лет назад, подчеркнув снижение обороноспособности.