В США заявили об отсутствии угрозы для Восточной Европы от России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: РФ не представляет угрозы для Восточной Европы

Россия не представляет угрозы для Восточной Европы, поэтому разворачивание новых сил НАТО в регионе не имеет смысла. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Большая часть ее боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии, где она призвана защищать от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу», — заявил военный аналитик.

При этом он отметил, что военная мощь США несопоставима с теми силами, которыми Вашингтон располагал тридцать лет назад, подчеркнув снижение обороноспособности.

Ранее Макгрегор заявил, что Россия не хочет конфликта с Западом и НАТО, а лишь защиты своих соотечественников в мире.