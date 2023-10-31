Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия защищает своих соотечественников в мире

Россия не хочет конфликта с Западом и НАТО, а лишь защиты своих соотечественников в мире, и в будущем Украина может потерять Одессу и Харьков. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

«Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. [Президент России Владимир] Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения», — предрек военный аналитик.

Он также отметил, что Путин «не собирается мириться» с политикой стран Запада по отношению к Киеву. Макгрегор сравнил Украину с «крепостью для американского внимания», формирование которой не допустит Россия.

Макгрегор и ранее допускал потерю Украиной Харькова и Одессы и подчеркивал, что такое развитие событие было очевидно с начала конфликта.