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22:55, 9 октября 2023Мир

В США допустили освобождение Харькова и Одессы Россией

Офицер Макгрегор: США не помешают России освободить Харьков и Одессу

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия освободит Харьков и Одессу. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Макгрегор допустил освобождение Харькова и Одессы Россией и подчеркнул, что такое развитие событие было очевидно с начала конфликта. Он напомнил, что часть регионов, входивших в Новороссию со времен Екатерины II Великой, уже освобождена. По его мнению, это произошло на фоне объявления Западом войны Москве.

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«Русские возьмут все, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем сделать с этим», — отметил офицер из США.

Военный также указал на большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что этот факт свидетельствует о развале страны как государства. Состояние республики он описал термином Failed State.

Ранее Макгрегор предрек возникновение новой страны на территории Западной Украины. «Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», — призвал он.

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    Марина Совина
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