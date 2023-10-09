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21:19, 9 октября 2023Мир

В США предрекли возникновение государства на территории Западной Украины

Офицер Макгрегор призвал государство на западе Украины быть нейтральным к России

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на оставшихся территориях Западной Украины сформируется государство. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Макгрегор предрек возникновение государства на территории Западной Украины и подчеркнул, что ему ни следует занимать чью-либо позицию. «Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», — призвал он.

Офицер добавил, что Россия никогда не позволит США превратить Украину в плацдарм для нападения на Москву. Поэтому новой стране не следует становиться участницей военного союза под эгидой Вашингтона.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в конфликте в связи с истощением западных военных запасов. По его словам, украинские военные массово дезертируют после провала контрнаступления.

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    Марина Совина
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