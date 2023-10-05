Полковник Макгрегор: Украина проиграла в конфликте из-за истощения запасов

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов. Своим мнением он поделился в социальной сети X (бывший Twitter).

«У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника, а также иссякает внутренняя поддержка Украины», — пояснил он свою точку зрения, указав, что суровая правда заключается в том, что «прокси-война на Украине проиграна».

Ранее Макгрегор назвал позором просьбы президента Украины Владимира Зеленского о выделении средств. «Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор», — отметил он.

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что глава Украины всего за несколько месяцев прошел путь «из князи в грязи». По его словам, поставки западного вооружения не смогли помочь украинской армии достичь успехов на поле боя.