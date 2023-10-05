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05:14, 5 октября 2023Мир

В США назвали позором просьбы Зеленского о выделении средств

Полковник Макгрегор: просьбы Зеленского о финансировании Украины отвратительны
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Blair Gable / Reuters

Призывы Владимира Зеленского выделить финансовую помощь Украине отвратительны, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор», — заявил он. Макгрегор также возложил на Зеленского ответственность за огромные человеческие потери на поле боя.

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