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21:15, 4 октября 2023Мир

В США оценили путь Зеленского фразой «из князи в грязи»

Полковник Макгрегор: Зеленский за несколько месяцев прошел путь из князи в грязи

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь «из князи в грязи». Так оценил путь украинского лидера бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в колонке для журнала The American Conservative.

«Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не смогло улучшить положение Украины на поле боя», — заявил он. Макгрегор отметил, что украинские солдаты «устали умирать». На фоне этого у Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, оборудование и внутренняя поддержка Украины.

Также в США стали звучать призывы о прекращении помощи Киеву. Кроме того, многие европейские лидеры занимают позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, утверждающего, что Европе следует абстрагироваться от конфликта на Украине, заявил Макгрегор.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Киев пойти на мир из-за многочисленных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что украинская фаза войны подошла к концу.

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