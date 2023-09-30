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01:26, 30 сентября 2023Мир

В США призвали Украину пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ

Полковник Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Макгрегор подчеркнул, что украинская фаза войны подошла к концу. «Они теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек. Глава государства назвал потери противника большими, допустив, что Киев может возобновить переговоры для восполнения утраченных ресурсов. «Результатов [контраступления] нет, конечно. Сейчас не будем говорить — провал, не провал, нет результатов, потери есть», — сказал российский лидер.

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    Марина Совина
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