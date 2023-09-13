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06:00, 13 сентября 2023Бывший СССР

Полковник назвал три последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления

Полковник Матвийчук назвал критичными потери ВСУ в ходе контрнаступления

Фото: Reuters

Составившие 71,5 тысячи человек потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступательной кампании на данном этапе являются критичными. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвал три последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления.

«Эти потери уже критичны. Мы наблюдаем три следствия этой критичности. Во-первых, снижение боеспособности, что сейчас очевидно на поле боя. Второе: подрыв морального духа, бойцы становятся неустойчивыми к потерям, они массово сдаются в плен. И последнее — социальное напряжение в обществе: люди не хотят идти в армию, они убегают от призыва, появляются антивоенные истории», — сказал специалист.

При этом он подчеркнул, что даже с учетом этих обстоятельств ВСУ смогут продолжать ведение своих военных действий.

«Да, ВСУ смогут продолжать свою военную кампанию, но уже не с тем успехом, который был в начале», — добавил Матвийчук.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек.

Глава государства назвал потери противника большими, допустив, что Киев может возобновить переговоры для восполнения утраченных ресурсов. «Результатов [контраступления] нет, конечно. Сейчас не будем говорить — провал, не провал, нет результатов, потери есть», — подытожил Путин.

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    Кирилл Садовский
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