Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:12, 8 ноября 2023Бывший СССР

Отставной украинский генерал обвинил Зеленского в неуважении к главкому ВСУ

Отставной генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в неуважении к главкому ВСУ

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неуважении к силам специальных операций (ССО) и лично главнокомандующему вооруженными силами республики Валерию Залужному. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Фабрика новостей.

По словам Кривоноса, проявлением неуважения стало решение об увольнении генерала Хоренко. Так, офицер утверждает, что командующий ССО находился в подчинении Залужного, и Зеленскому следовало как минимум поставить главкома в известность о подобном решении, но этого не сделали.

Ранее президент Украины подписал решение, в соответствии с которым командующим ССО был назначен Сергей Лупанчук. До этого должность с июля 2022 года занимал Виктор Хоренко.

В свою очередь экс-командующий утверждает, что ему неизвестны причины увольнения. Объяснить их не смог также и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Названы условия для вступления Украины и Молдавии в ЕС. Когда начнутся переговоры и что об этом говорят в России?

      США признали отсутствие средств для помощи Украине

      В Госдуме отреагировали на вывоз полицией детей из детсада в отделение

      Раскрыты действенные способы сэкономить на покупках

      Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

      В ООН сочли лучшим сценарием переход сектора Газа Палестине

      Миру предрекли самый теплый год за последнюю сотню тысяч лет

      Назван надежный способ отказаться от кофе

      Россиянин получил пожизненное за насилие и расправу над подростком в 2009 году

      Названы лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости