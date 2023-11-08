Отставной украинский генерал обвинил Зеленского в неуважении к главкому ВСУ

Отставной генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в неуважении к главкому ВСУ

Отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неуважении к силам специальных операций (ССО) и лично главнокомандующему вооруженными силами республики Валерию Залужному. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Фабрика новостей.

По словам Кривоноса, проявлением неуважения стало решение об увольнении генерала Хоренко. Так, офицер утверждает, что командующий ССО находился в подчинении Залужного, и Зеленскому следовало как минимум поставить главкома в известность о подобном решении, но этого не сделали.

Ранее президент Украины подписал решение, в соответствии с которым командующим ССО был назначен Сергей Лупанчук. До этого должность с июля 2022 года занимал Виктор Хоренко.

В свою очередь экс-командующий утверждает, что ему неизвестны причины увольнения. Объяснить их не смог также и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.