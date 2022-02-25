Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине

Президент Украины Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Об этом говорится на сайте офиса украинского президента.

Согласно опубликованному указу №69/2022, мобилизация объявлена «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины». Провести ее поручено за 90 дней.

Зеленский постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручено определить очередность и объемы мобилизации, а кабмину обеспечить финансирование всех мероприятий.

Мобилизацию вводят на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США введут санкции против российских банков
Россиян предупредили об аномальном потеплении
«Карнеги-холл» отменил выступление российских музыкантов
Володин призвал украинцев не бояться военной операции в Донбассе
Москвичи обратили внимание на «золотого мэна» в цилиндре
Российские банки оказались готовы к санкциям
Союз журналистов отреагировал на запрет вещания российских телеканалов в Польше
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине
Германия пообещала россиянам эффект от санкций
Центробанк пообещал поддержку попавшим под санкции российским банкам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.