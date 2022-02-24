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Живущие в Чехии украинцы стали получать мобилизационные повестки

Чешское издание сообщило, что живущим в Чехии украинцам пришли повестки о мобилизации

Фото: Vadim Ghirda / AP

Работающие на чешских фирмах и предприятиях граждане Украины стали получать мобилизационные повестки, обязывающие их вернуться на родину в связи с началом спецоперации России в Донбассе. Об этом пишет издание Seznam Zpravy.

В частности, представитель логистической и технологической фирмы сообщил, что «некоторые украинские сотрудники» получили такие повестки. Один из них немедленно отправился на Украину. При этом полиция Чехии по делам иностранцев утверждает, что если украинцы работают на территории страны легально, никто не будет принуждать их к мобилизации.

Однако, как отмечает издание, у некоторых фирм со значительным числом сотрудников с Украины могут возникнут проблемы.

По данным МВД Чехии, в республике легально проживает более 100 тысяч граждан Украины.

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Алевтина Запольская
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