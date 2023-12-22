В США восхитились действиями российских военнослужащих на Украине

NYT: российские войска перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

Российские военнослужащие перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявили журналисты издания The New York Times.

«Недавние наступления России также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — указали авторы материала.

Как подчеркивается в статье, за последние несколько недель российским военнослужащим удалось взять под контроль новые территории.

В свою очередь, в интервью изданию депутат Верховной Рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что ситуация на поле боя сложная и постепенно ухудшается.

В начале декабря генерал польской армии Леон Коморницкий заявил, что за последние месяцы Вооруженные силы Украины и их западные союзники допустили ряд просчетов, которые привели к отсутствию успехов на передовой. Россия между тем перешла к тактике полного уничтожения ВСУ, отметил военный.

Помимо этого, ранее The Economist написал, что РФ может одержать победу в конфликте с Украиной из-за нерешительности западных союзников Киева.