На Украине обвинили журналистов The New York Times в работе на Россию

В СНБО Украины обвинили журналистов газеты The New York Times в работе на Россию

Специалисты Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинили журналистов американской газеты The New York Times в работе на Россию. В посте, доступном в Telegram, они раскритиковали материал, который был опубликован на сайте издания.

«В The New York Times опубликовали статью о якобы готовности России к миру. (...) Для написания этого текста Москва задействовала американских журналистов, завербованных во время их работы в России», — заявили в СНБО.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на российских и западных чиновников написала, что президент России Владимир Путин через посредников передает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине. В материале утверждается, что российская делегация готова сесть за стол переговоров, если Киев согласится выполнить условия Москвы.

При этом перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Он назвал тему переговоров неактуальной.