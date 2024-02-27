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11:12, 27 февраля 2024Мир

Премьер Франции не исключил отправку военных на Украину

Премьер Франции Атталь не исключил отправку французских военных на Украину
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alain Jocard / Pool / Reuters

Французские военные могут отправиться воевать на Украину. Вслед за президентом страны Эммануэлем Макроном данную возможность не исключил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает РИА Новости.

«Нельзя ничего исключать в войне, которая идет… у дверей Европейского союза», — заявил он.

Атталь также отметил, что Франция не «смирится с перспективой того, что в какой-то момент Россия сможет победить».

Ранее Эммануэль Макрон, комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

Кроме того, он объявил о создании новой коалиции по поставкам оружия Украине. По его словам, девятая коалиция будет направлена на глубокие удары — то есть бомбы и ракеты дальнего действия.

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      Виктория Кондратьева
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