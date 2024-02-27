Премьер Франции не исключил отправку военных на Украину

Премьер Франции Атталь не исключил отправку французских военных на Украину

Французские военные могут отправиться воевать на Украину. Вслед за президентом страны Эммануэлем Макроном данную возможность не исключил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает РИА Новости.

«Нельзя ничего исключать в войне, которая идет… у дверей Европейского союза», — заявил он.

Атталь также отметил, что Франция не «смирится с перспективой того, что в какой-то момент Россия сможет победить».

Ранее Эммануэль Макрон, комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

Кроме того, он объявил о создании новой коалиции по поставкам оружия Украине. По его словам, девятая коалиция будет направлена на глубокие удары — то есть бомбы и ракеты дальнего действия.