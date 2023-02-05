Боррель исключил отправку военных стран Евросоюза на Украину

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС не рассматривает отправку военных на Украину

Страны Евросоюза (ЕС) не рассматривали и не рассматривают отправку своих военных на Украину. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País, выдержку из которого приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз хочет остаться вне прямого участия в конфликте. «Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска — то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было», — заверил он.

Говоря о том, будет ли означать переход в статус воюющей стороны возможная передача Киеву истребителей, Борель заявил, что «это субъективная оценка тех, кто участвует в конфликте», и отправка самолетов на Украину на повестке дня также не стоит.

При этом политик подчеркнул, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он сообщил, что на данный момент страны сообщества выделили Киеву 50 миллиардов евро, из которых «военная часть может составлять 12 миллиардов евро».

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва не исключает поставку Киеву истребителей США и странами Евросоюза. Однако, по его мнению, это не повлияет на ход боевых действий, так как «Россия контролирует воздушное пространство Украины».

2 февраля The New York Times сообщила, что в США и Евросоюзе обсуждают возможность одобрить поставки истребителей F-16 на Украины через Данию или Нидерланды. По словам источников издания, Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и уже начали переводить свои воздушные силы на более совершенный истребитель F-35.