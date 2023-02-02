Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 2 февраля 2023Мир

США задумали поставить Украине истребители F-16 через Данию и Нидерланды

NYT: в США и ЕС задумали поставить Киеву истребители F-16 через Данию и Нидерланды
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Отказ США от поставок Украине истребителей может быть временным. Кроме того, в США и ЕС обсуждают возможность одобрить поставки истребителей F-16 через другие страны, например, Данию или Нидерланды. О такой задумке пишет газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские официальные лица.

По словам американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и уже начали переводить свои ВВС на более совершенный истребитель F-35 (также произведенный компанией Lockheed Martin).

Любой член НАТО, который хочет отправить свои истребители американского производства на Украину, должен сначала получить «зеленый свет» от администрации президента США Джо Байдена, подчеркнули собеседники NYT. Это разрешение, по словам двух чиновников, может «помочь успокоить страны НАТО», которые обеспокоены возможным давлением России из-за таких поставок.

Президент Польши Анджей Дуда, отвечая на просьбу поставить Украине истребители, отмечал: Варшава не готова поступать так в ущерб собственной обороне в рамках НАТО, в то время как важнейшим элементом альянса является элемент сдерживания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США задумали поставить Украине истребители F-16 через Данию и Нидерланды
Володин высказался о судьбе немецких танков Leopard на Украине
Курс евро превысил 77 рублей
Парень упомянул уроки биологии в разговоре с другом и разрушил его семью
Раскрыто отношение к современным художникам в Москве
Байден призвал Конгресс США запретить «мусорные платежи»
В России предложили признать ВИЧ-диссидентские организации экстремистскими
В российском городе при пожаре в строительных бытовках погибли пять человек
Россиянка отдохнула в Индии и удивилась необычным привычкам местных в туалете
В Госдуме высказались о запрете вейпов в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.