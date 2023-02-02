США задумали поставить Украине истребители F-16 через Данию и Нидерланды

NYT: в США и ЕС задумали поставить Киеву истребители F-16 через Данию и Нидерланды

Отказ США от поставок Украине истребителей может быть временным. Кроме того, в США и ЕС обсуждают возможность одобрить поставки истребителей F-16 через другие страны, например, Данию или Нидерланды. О такой задумке пишет газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские официальные лица.

По словам американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и уже начали переводить свои ВВС на более совершенный истребитель F-35 (также произведенный компанией Lockheed Martin).

Любой член НАТО, который хочет отправить свои истребители американского производства на Украину, должен сначала получить «зеленый свет» от администрации президента США Джо Байдена, подчеркнули собеседники NYT. Это разрешение, по словам двух чиновников, может «помочь успокоить страны НАТО», которые обеспокоены возможным давлением России из-за таких поставок.

Президент Польши Анджей Дуда, отвечая на просьбу поставить Украине истребители, отмечал: Варшава не готова поступать так в ущерб собственной обороне в рамках НАТО, в то время как важнейшим элементом альянса является элемент сдерживания.