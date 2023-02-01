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16:11, 1 февраля 2023Мир

Польша ответила на просьбу поставить Украине истребители

Президент Польши Дуда заявил, что не поставит Киеву истребители в ущерб обороне Варшавы

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда ответил на просьбу поставить Украине истребители. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Варшава не передаст Киеву истребители в ущерб собственной обороне в рамках НАТО, в то время как важнейшим элементом альянса является элемент сдерживания. При этом он напомнил, что польская сторона поддерживает Украину.

«У нас в данный момент есть около 50 истребителей F-16. Мы ожидаем поставок в Польшу истребителей F-35, так как соответствующие контракты были подписаны несколько лет назад. Мы также ожидаем поставок истребителей из Южной Кореи, так как в этом году был подписан контракт», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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