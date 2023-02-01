Польша предложила НАТО дать гарантии безопасности Украине

Президент Польши Дуда предложил НАТО дать Украине гарантии безопасности до саммита альянса

НАТО следует дать Украине гарантии безопасности до саммита альянса, предложил президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО, то есть сделать шаг в этом процессе усиления безопасности Украины с точки зрения будущего», — сказал политик.

Ранее Варшава заявила о готовности направить Киеву несколько десятков танков разных моделей. В частности, в этот список вошли более 10 единиц немецких танков Leopard 2.

До этого немецкие власти разрешили передачу украинской стороне танков Leopard 2, а также их реэкспорт из стран НАТО.