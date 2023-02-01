Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 1 февраля 2023Мир

Польша предложила НАТО дать гарантии безопасности Украине

Президент Польши Дуда предложил НАТО дать Украине гарантии безопасности до саммита альянса

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО следует дать Украине гарантии безопасности до саммита альянса, предложил президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО, то есть сделать шаг в этом процессе усиления безопасности Украины с точки зрения будущего», — сказал политик.

Ранее Варшава заявила о готовности направить Киеву несколько десятков танков разных моделей. В частности, в этот список вошли более 10 единиц немецких танков Leopard 2.

До этого немецкие власти разрешили передачу украинской стороне танков Leopard 2, а также их реэкспорт из стран НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В «Транснефти» прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
Грузовой «Прогресс МС-23» отправят на МКС в мае
В МИД заявили о росте аппетита Зеленского из-за слов Макрона
Россиянин в футболке с «Бэтменом» подрался с пожарным и попал на видео
В Москве зафиксировали рекордное количество безопасных сделок с жильем
Польша ответила на просьбу поставить Украине истребители
Кабмин Украины уволил руководство таможни
Депутат Рады заявил о возможной отставке министра обороны Украины
Польша анонсировала отправку новой партии танков Украине
Блогерша раскрыла три простых способа улучшить качество волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.