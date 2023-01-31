Польша прояснила ситуацию с передачей истребителей Украине

Замглавы Минобороны Польши заявил, что Варшава не ведет переговоров о передаче F-16 Киеву

Замглавы Минобороны Польши Войцех Скуркевич прояснил ситуацию с передачей истребителей Украине, его слова передает РИА Новости.

«На данный момент не ведутся официальные переговоры о передаче [истребителей] F-16», — заявил он.

Ранее Варшава заявила о готовности передать Киеву несколько десятков танков разных моделей. Уточняется, что в этот список вошли 14 единиц немецких танков Leopard 2.

До этого официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил о решении Берлина по поставкам Leopard 2 Украине. По его словам, ФРГ согласна отправить эту военную технику и одобрить ее реэкспорт из стран НАТО.