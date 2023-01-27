Польша заявила о готовности передать Украине 60 танков

Rzeczpospolita: Польша передаст Украине 14 Leopard и 30 танков PT-91

Польша передаст Украине 60 танков, в число которых входят не только 14 немецких Leopard, но и 30 танков PT-91, а также другие модернизированные машины. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает Rzeczpospolita.

«Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке», — подчеркнул политик.

По его словам, Варшава отправила Киеву в прошлом году 250 танков. «Если Европа хочет стабильного, долгосрочного роста, стабильности и мирного развития, мы должны отразить эти варварские атаки России», — заявил Моравецкий.

Ранее замглавы Минобороны (МО) страны Войцех Скуркевич заявил, что власти Польши готовы передать Украине танки Leopard в течение нескольких недель. Он заверил, что Варшава будет готова передать Киеву танки, когда бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут обучение. По его мнению, это может произойти уже через несколько недель.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. По словам Байдена, этот шаг рекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». При этом президент отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

25 января Германия одобрила поставки Украине танков Leopard. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.