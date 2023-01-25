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12:10, 25 января 2023Мир

В НАТО назвали способ прекратить конфликт на Украине

Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине позволят прекратить конфликт с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов, чтобы прекратить конфликт с Россией. Такой путь назвал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Die Welt.

«Никто не знает, когда закончится эта война. Что мы знаем: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру ведет через поставки оружия», — заявил генсек. По его мнению, усилия НАТО позволят укрепить обороноспособность Украины и свести на нет российские военные успехи.

Ранее Столтенберг заявил, что международные партнеры Украины должны поставить ей больше тяжелого вооружения. По его словам, на февральской встрече министров обороны стран Североатлантического альянса предоставление боевых танков Киеву будет главной темой.

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Виктория Кондратьева
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