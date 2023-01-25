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11:07, 25 января 2023Мир

В НАТО призвали поставить Украине больше тяжелого вооружения

Генсек НАТО Столтенберг призвал поставить Украине больше тяжелого вооружения

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Международные партнеры Украины должны поставить ей больше тяжелого вооружения, призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью Die Welt.

«Если мы хотим решения, в котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то абсолютно необходимо действовать сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо», — заявил он.

По его словам, на февральской встрече министров обороны стран Североатлантического альянса предоставление боевых танков Киеву будет главной темой.

Ранее генсек признал наличие проблем у НАТО из-за военной помощи Киеву. По его словам, несмотря на опустошение запасов, Вашингтон все равно считает правильными оружейные поставки.

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Виктория Кондратьева
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