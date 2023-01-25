В НАТО призвали поставить Украине больше тяжелого вооружения

Генсек НАТО Столтенберг призвал поставить Украине больше тяжелого вооружения

Международные партнеры Украины должны поставить ей больше тяжелого вооружения, призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью Die Welt.

«Если мы хотим решения, в котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то абсолютно необходимо действовать сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо», — заявил он.

По его словам, на февральской встрече министров обороны стран Североатлантического альянса предоставление боевых танков Киеву будет главной темой.

Ранее генсек признал наличие проблем у НАТО из-за военной помощи Киеву. По его словам, несмотря на опустошение запасов, Вашингтон все равно считает правильными оружейные поставки.