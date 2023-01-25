Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 25 января 2023Мир

В НАТО признали проблемы из-за поставок оружия Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил об истощении оружейных запасов альянса из-за помощи Украине

Фото: Imago / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие проблем у альянса из-за предоставления военной помощи Украине. Об этом сказано в его интервью для Die Welt.

«Наша поддержка Украины неуклонно истощает запасы оружия и боеприпасов НАТО. Это было правильным решением, поскольку нам необходимо срочно снабдить Украину всем, что есть в нашем распоряжении», — заявил он.

При этом генсек отметил, что НАТО нужно пополнить собственные оружейные запасы также для того, чтобы продолжить поставки Киеву. По его словам, именно поэтому Североатлантический альянс расширил сотрудничество с промышленностью.

Кроме того, Столтенберг поприветствовал политику США, Германии, Норвегии и других союзников, которые подписывают новые контракты с промышленностью для увеличения производства и восполнения собственных запасов.

Ранее стало известно об опасениях США касательно передачи Украине танков M1 Abrams. В Пентагоне обеспокоены тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут допустить попадание военной техники к российским войскам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взятии нескольких населенных пунктов в Запорожской области
Замороженный осетр стал участником ДТП на российской трассе
Турагент присвоил деньги российского депутата за отдых в ОАЭ и сбежал в Польшу
Размер губ Эмили Ратаковски на новом фото смутил фанатов
Россияне сообщили о сбое в работе сервисов Apple
Тренер оценил эффективность силовых тренировок при похудении
Водонаева раскрыла потраченную на пластику груди сумму
Женщина похудела на 32 килограмма и избавилась от морщин
ФСБ задержала в Севастополе участника украинского нацбатальона
Столтенберг заверил в нежелании НАТО быть стороной конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.