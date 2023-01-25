В НАТО признали проблемы из-за поставок оружия Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил об истощении оружейных запасов альянса из-за помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие проблем у альянса из-за предоставления военной помощи Украине. Об этом сказано в его интервью для Die Welt.

«Наша поддержка Украины неуклонно истощает запасы оружия и боеприпасов НАТО. Это было правильным решением, поскольку нам необходимо срочно снабдить Украину всем, что есть в нашем распоряжении», — заявил он.

При этом генсек отметил, что НАТО нужно пополнить собственные оружейные запасы также для того, чтобы продолжить поставки Киеву. По его словам, именно поэтому Североатлантический альянс расширил сотрудничество с промышленностью.

Кроме того, Столтенберг поприветствовал политику США, Германии, Норвегии и других союзников, которые подписывают новые контракты с промышленностью для увеличения производства и восполнения собственных запасов.

Ранее стало известно об опасениях США касательно передачи Украине танков M1 Abrams. В Пентагоне обеспокоены тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут допустить попадание военной техники к российским войскам.