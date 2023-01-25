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08:51, 25 января 2023Мир

США опасались поставить танки Украине из-за риска их попадания к армии России

Sky News: Пентагон опасался поставить Abrams Украине из-за риска попадания танков к ВС РФ

Фото: Leah Millis / Reuters

США опасались поставить танки M1 Abrams из-за риска попадания техники к Вооруженным силам (ВС) России, об этом пишет обозреватель Марк Стоун в материале для Sky News.

В статье говорится, что боевые танки принципиально важны для американской армии. В частности, танки M1 Abrams очень сложны и полны производственных секретов, включая комбинированную броню с труднопробиваемой сеткой из обедненного урана.

«Боевой танк — это наконечник копья армии. Если его уничтожить и оставить не на той стороне наступающей вражеской линии, то его секреты окажутся под угрозой», — так объяснил Стоун опасения Пентагона.

Отмечается, что войска США обслуживают и при необходимости уничтожают собственные танки, если их повредили. Тем не менее нельзя рассчитывать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) поступят соответствующим образом. Кроме того, эта техника работает на авиационном топливе, которое не всегда доступно на Украине.

Ранее в Белом доме оценили количество танков, которые можно передать Киеву. Уточняется, что Вашингтон намерен направить батальон танков M1 Abrams, то есть от 30 до 50 единиц техники.

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Виктория Кондратьева
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