Посольство России ответило на решение ФРГ поставить танки Leopard Украине

Посольство РФ в ФРГ назвало крайне опасным решение Берлина поставить танки Leopard Киеву

В посольстве России в ФРГ назвали крайне опасным решение Берлина поставить танки Leopard 2 Украине. Ответ российского посла в Германии Сергея Нечаева приводится на официальном сайте дипведомства.

«Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него», — отметил Нечаев.

Кроме того, он подчеркнул, что выбор Берлина означает окончательный отказ Германии от признания исторической ответственности перед русским народом за «страшные, не имеющие срока давности преступления», совершенные в годы Великой Отечественной войны. По мнению Нечаева, своим решением Германия предаст забвению путь послевоенного примирения русского и немецкого народов.

Посол добавил, что российская сторона в очередной раз убедилась, что Германия и ее союзники не заинтересованы в дипломатическом решении кризиса на Украине.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, и при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Отмечалось, что на первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков.