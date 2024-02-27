Во Франции назвали отправку войск на Украину началом третьей мировой войны

Филиппо: отправка французских войск на Украину приведет к третьей мировой войне

Решение об отправке французских войск на Украину приведет к началу третьей мировой войны. Об этом заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Это очевидно будет война с Россией, третья мировая война! Заблокируем его [это решение]!» — написал Филиппо, назвав президента Франции Эммануэля Макрона безумцем за его слова о возможной отправке войск на Украину.

Глава партии «Патриоты» также призвал французских депутатов принять решение о выходе из НАТО и задействовать статью 35 Конституции, согласно которой правительство Франции обязано обсудить задействование вооруженных сил за рубежом с парламентом.

Ранее Макрон не исключил отправку войск на Украину, объяснив это недопустимостью победы России в военном конфликте. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также допустил такой вариант развития событий.