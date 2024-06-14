Кремль анонсировал новую встречу Путина по международной тематике

Песков: президент Путин проведет встречу с руководством МИД России

В ближайшее время президент России Владимир Путин проведет встречу с руководством Министерства иностранных дел (МИД). Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, встреча «не является экстренной». «Будем ждать сейчас выступления. Надо дождаться», — подытожил представитель Кремля.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин обсудит с руководством МИД «все главные вопросы», в том числе и Украину.

10 июня стало известно, что Путин в ближайшее время посетит Северную Корею и Вьетнам. Источник «Ведомостей» сообщил, что поездка российского лидера во Вьетнам может состояться уже в июне «и, скорее всего, сразу после визита в КНДР».