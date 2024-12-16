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14:58, 16 декабря 2024Бывший СССР

Путин высказался о возможности продления власти президента Украины

Путин: в конституции Украины нет способов продления президентской власти
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В конституции Украины нет способов продления президентской власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Конституция дает возможность продлить полномочия президента — нет», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Российский лидер объяснил, что украинское законодательство позволяет продлить полномочия только Верховной Рады. По его словам, ссылка на действие военного положения не имеет значения.

20 мая официально истек срок полномочий Владимира Зеленского. Новые выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Зеленский называл скучными разговоры о своей нелегитимности после отказа проводить в срок президентские выборы.

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