На Западе предупредили Россию о подходе США и Британии к переговорам

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США и Британия не станут говорить с Россией на равных

Великобритания и США не намерены договариваться с Россией. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, обе страны уже почти десять лет находятся в состоянии холодной войны с Россией. «У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных», — убежден Джонсон.

Он полагает, что власти США и Британии стремятся не допустить переговоров с Москвой, в связи с чем поощряют атаки Киева на российскую территорию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы развития отношений России и Европы. Он отметил, что пока изменений не предвидится, поскольку европейские страны лишены самостоятельности.