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20:43, 18 декабря 2024Мир

В Кремле оценили перспективы развития отношений России и Европы

Песков: ничто не предвещает изменений в отношениях России и Европы
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На данный момент изменений в отношениях России и европейских стран не предвидится, так как Европа лишена самостоятельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока ничто это не предвещает, потому что Европа утратила свою самостоятельность. Выглядит так, что делает это сознательно, потому что современные лидеры [европейских стран] дали на откуп США свою самостоятельность», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в настоящее время невозможно определить, повлияет ли на отношения России и Европы приход к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что политика стран Евросоюза в отношении Грузии является беспардонным давлением и неприкрытым вмешательством в дела страны.

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