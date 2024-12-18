Песков: ничто не предвещает изменений в отношениях России и Европы

На данный момент изменений в отношениях России и европейских стран не предвидится, так как Европа лишена самостоятельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока ничто это не предвещает, потому что Европа утратила свою самостоятельность. Выглядит так, что делает это сознательно, потому что современные лидеры [европейских стран] дали на откуп США свою самостоятельность», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в настоящее время невозможно определить, повлияет ли на отношения России и Европы приход к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что политика стран Евросоюза в отношении Грузии является беспардонным давлением и неприкрытым вмешательством в дела страны.