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15:16, 25 декабря 2024Мир

В Кремле рассказали о перспективе контактов Трампа и Путина

Песков: у Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

У избранного президента США Дональда Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует Telegram-канал «Юнашев LIVE».

«Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. До инаугурации [Трампа] еще все-таки достаточно долго — еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта. Избранный американский лидер вновь отметил, что если бы он был главой государства вместо действующего президента Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.

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