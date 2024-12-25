В Кремле рассказали о перспективе контактов Трампа и Путина

Песков: у Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с Путиным

У избранного президента США Дональда Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует Telegram-канал «Юнашев LIVE».

«Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. До инаугурации [Трампа] еще все-таки достаточно долго — еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта. Избранный американский лидер вновь отметил, что если бы он был главой государства вместо действующего президента Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.