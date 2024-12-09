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12:43, 9 декабря 2024Россия

В России назвали способные остановить конфликт на Украине действия Трампа

Депутат Чепа: Трамп может способствовать прекращению конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters

Избранный президентом США Дональд Трамп может поспособствовать прекращению конфликта на Украине, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он назвал действия политика, способные как можно скорее остановить столкновение.

Ранее американский лидер заявил о том, что разрабатывает «концепцию того, как положить конец этому нелепому конфликту».

«У нас только надежда на то, что руководству США хватит сил во внутренней борьбе для того, чтобы прекратить поставку оружия на Украину, и хватит разума для того, чтобы остановить продвижение НАТО на восток и сделать Украину безблоковой страной, не поддерживать ее в этом. Это будет, наверное, основное, что может сделать Трамп для того, чтобы как можно быстрее остановить этот конфликт, ту нелепость, которую они и создали», — высказался депутат.

До этого Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако он указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах.

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