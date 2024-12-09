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09:38, 9 декабря 2024Мир

Трамп рассказал о разработке концепции окончания конфликта на Украине

Трамп: нужно положить конец этому «нелепому» конфликту на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

США нужно положить конец этому «нелепому конфликту» на Украине и концепция его окончания уже разрабатывается. Об этом заявил избранный американский президент Дональд Трамп, передает The New York Post.

«Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этому нелепому конфликту», — сказал американский лидер.

Трамп также добавил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, тот якобы хочет скорейшего окончания боевых действий.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако он указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах.

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