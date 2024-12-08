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18:16, 8 декабря 2024Мир

В США предупредили о плохих картах для Трампа по Украине

Подполковник Дэвис: Байден оставил Трампу плохие карты по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден оставил избранному американскому лидеру Дональду Трампу «плохие карты» по Украине, с которыми ему придется иметь дело при урегулировании конфликта. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Нам нужно, прежде всего, просто вбить себе в голову, что действия Байдена настолько сильно повлияют на исход конфликта, что не оставят Трампу никаких рычагов влияния. Все это из-за ужасной политики, которую наша администрация проводила в течение последних почти трех лет, из-за нашей неспособности признать истинную реальность», — рассказал военный аналитик.

При этом Дэвис подчеркнул, что Трамп является хорошим переговорщиком и умеет обратить ситуацию в свою пользу за счет своего таланта. Однако он добавил, что новому президенту США нужны и другие рычаги давления, которые выходят за рамки военной помощи.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако он указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах.

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