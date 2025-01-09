Медведев оценил возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине с приходом Трампа

Медведев: быстрые успехи в урегулировании конфликта на Украине сомнительны

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел весьма сомнительным тот факт, что новый президент США Дональд Трамп сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По его словам, Трамп нескучно начинает свой президентский срок. Его громкие заявления, помимо сомнений в быстром урегулировании украинского конфликта, объясняются «неспешной жизнью» экономики США и отсутствием перспектив в борьбе с мигрантами, уверен политик.

«Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так — создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные», — считает Медведев.

8 января спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что дал себе 100 дней на достижение результатов в урегулировании украинского конфликта. Трамп, по его словам, намерен проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и руководителем Украины Владимиром Зеленским.

До этого, 7 января, Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что Гренландия должна стать частью США, чтобы стать защитой «свободного мира», и пообещал ее сделать «снова великой». Он также заявил, что собирается переименовать Мексиканский залив в залив Америки.