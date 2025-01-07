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20:01, 7 января 2025Мир

Трамп собрался переименовать Мексиканский залив

Трамп намерен переименовать Мексиканский залив в залив Америки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп собирается переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Об этом сообщает The Independent.

«Залив охватывает большую территорию. Залив Америки, какое красивое название. И оно уместно», — сказал Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

Ранее избранный президент США заявил, что считает контроль Вашингтона над Гренландией абсолютной необходимостью «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире». «Сделаем Гренландию снова великой», — пообещал он. Во вторник, 7 января, его сын Дональд Трамп-младший посетил остров.

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