Трамп собрался переименовать Мексиканский залив

Трамп намерен переименовать Мексиканский залив в залив Америки

Избранный президент США Дональд Трамп собирается переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Об этом сообщает The Independent.

«Залив охватывает большую территорию. Залив Америки, какое красивое название. И оно уместно», — сказал Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

Ранее избранный президент США заявил, что считает контроль Вашингтона над Гренландией абсолютной необходимостью «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире». «Сделаем Гренландию снова великой», — пообещал он. Во вторник, 7 января, его сын Дональд Трамп-младший посетил остров.